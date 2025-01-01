Richter Alexander Hold
Folge 1985: Ein Lied für Dumme
46 Min.Ab 12
Der 19-jährige Dominik soll den Sänger einer Band krankenhausreif geprügelt haben. Der Musiker hatte sich zuvor vor einem großen Publikum über Dominiks Intelligenz lustig gemacht - mit einem "Lied für Dumme" ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1