SAT.1Staffel 11Folge 1988
46 Min.Ab 12

Nina hat für ihren Ex-Freund erotische Fotos gemacht, als sie noch zusammen waren. Nach der Trennung stellt Ben die Fotos ins Internet, um sich an ihr zu rächen. Für Nina beginnt die Hölle: Alle machen sich über sie lustig. Sie verliert sogar ihren Ausbildungsplatz. Hat sich ihr neuer Freund deshalb an ihrem Ex gerächt und ihn schwer verletzt?

SAT.1
