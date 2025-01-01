Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die verrückte Schulbusfahrerin

SAT.1Staffel 11Folge 1989
Die verrückte Schulbusfahrerin

Richter Alexander Hold

Folge 1989: Die verrückte Schulbusfahrerin

46 Min.Ab 12

Der schmächtige Schüler Gabriel hat seine Schulbusfahrerin nur eindringlich darum gebeten, nicht so schnell zu fahren, da ist sie ausgerastet: Sie soll den Jungen gepackt und in das Gepäckfach des Busses gezerrt haben, um anschließend extra wild zu fahren. Gabriel zog sich bei der rasanten Tour schwere Verletzungen zu. Oder war das Ganze eine Mutprobe?

