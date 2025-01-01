Richter Alexander Hold
Folge 1995: Das Leben der Reichen
45 Min.Ab 12
Lars und seine Frau Elisa haben viel Geld, aber nichts zu tun. Weil ihnen der Sinn im Leben fehlt, nehmen sie jahrelang Kokain - und gehen immer mehr daran zugrunde. Elisa versucht schließlich davon loszukommen und hat Erfolg. Wurde sie von ihrem Mann getötet, weil er Angst hatte, dass sie ihn verlässt?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1