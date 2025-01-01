Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 11Folge 1995
Folge 1995: Das Leben der Reichen

45 Min.Ab 12

Lars und seine Frau Elisa haben viel Geld, aber nichts zu tun. Weil ihnen der Sinn im Leben fehlt, nehmen sie jahrelang Kokain - und gehen immer mehr daran zugrunde. Elisa versucht schließlich davon loszukommen und hat Erfolg. Wurde sie von ihrem Mann getötet, weil er Angst hatte, dass sie ihn verlässt?

SAT.1
