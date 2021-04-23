Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Herz-Schmerz

SAT.1Staffel 11Folge 1997vom 23.04.2021
Herz-Schmerz

Herz-SchmerzJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1997: Herz-Schmerz

46 Min.Folge vom 23.04.2021Ab 12

Andrea hat für ihren deutlich älteren herzkranken Mann extra Medizin studiert, um ihm jederzeit helfen zu können. Doch dann nimmt sich ihr Mann eine jüngere Pflegerin und beginnt eine Affäre mit ihr. Hat Andrea deshalb seine Medikamente manipuliert und ihn dadurch fast getötet?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen