Richter Alexander Hold

Der Tote im Senffass

SAT.1Staffel 11Folge 2002vom 28.04.2021
Der Tote im Senffass

Richter Alexander Hold

Folge 2002: Der Tote im Senffass

46 Min.Folge vom 28.04.2021Ab 12

Sandra stand immer im Schatten ihres Bruders Thomas. Er wurde vom Vater sogar zum Chef des familieneigenen Senfbetriebes gemacht, obwohl Sandra dafür extra studiert hatte. Doch dann wurde Thomas tot in einem Senftrog aufgefunden. Steckt seine Schwester dahinter?

