Illegaler Wohltäter

SAT.1Staffel 11Folge 2013
Folge 2013: Illegaler Wohltäter

45 Min.Ab 12

Paul hält sich für einen modernen Robin Hood: Wenn der Maler bei reichen Leuten die Wände streicht, bestiehlt er sie und verteilt die Beute unter den Armen. Wurde er dabei von der 16-jährigen Tochter des Hauses erwischt? Hat er sie dabei tödlich verletzt und einfach liegen lassen?

