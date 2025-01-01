Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Ellis Party

SAT.1Staffel 11Folge 2016
Ellis Party

Ellis PartyJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 2016: Ellis Party

46 Min.Ab 12

Die 16-jährige Elli hat sturmfrei und will deshalb eine kleine Party zu Hause feiern. Doch ihre beste Freundin stellt die Party öffentlich ins Internet. Mehr als 300 angetrunkene Gäste erscheinen und randalieren im Haus. Elli ist total verzweifelt. Hat sie deshalb ihre Freundin vom Balkon geschubst?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen