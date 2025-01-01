Richter Alexander Hold
Folge 2016: Ellis Party
46 Min.Ab 12
Die 16-jährige Elli hat sturmfrei und will deshalb eine kleine Party zu Hause feiern. Doch ihre beste Freundin stellt die Party öffentlich ins Internet. Mehr als 300 angetrunkene Gäste erscheinen und randalieren im Haus. Elli ist total verzweifelt. Hat sie deshalb ihre Freundin vom Balkon geschubst?
