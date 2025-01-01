Richter Alexander Hold
Folge 2019: Flammende Vergeltung
45 Min.Ab 12
Kristins Freund Julian ist Stuntman. Bei seinem letzten Einsatz kam es zu einem tragischen Unfall und er wurde in dem brennenden Auto schwer verletzt. Seither liegt Julian im Koma. Kristin macht den Produzenten dafür verantwortlich und soll ihn aus Rache ebenfalls in Flammen gesetzt haben.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1