Richter Alexander Hold
Folge 2021: Ich kleb dir eine
45 Min.Folge vom 09.05.2021Ab 12
Die 17-jährige Nina schenkt ihrem Freund Felix zum Geburtstag ein Stripvideo von sich. Felix ist davon so begeistert, dass er das Video all seinen Freunden zeigt. Schließlich landet es sogar im Internet und Nina schämt sich in Grund und Boden. Hat sie ihm aus Rache dafür die Augen im Schlaf mit Sekundenkleber beschmiert und ihn auf diese Weise schwer verletzt?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1