Richter Alexander Hold

Bigamist

Staffel 11Folge 32vom 19.03.2012
Bigamist

Folge 32: Bigamist

Folge 32: Bigamist

46 Min.Folge vom 19.03.2012Ab 12

Daniel Lorenz führt ein Doppelleben: Seit neun Jahren ist er mit seiner Jugendliebe Jaqueline Nowak zusammen. Sie haben eine gemeinsame Tochter, die achtjährige Marie. Parallel ist Daniel Lorenz seit sechs Jahren mit Susanne verheiratet, mit der er zwei Söhne hat. Beide Familien ahnen nichts voneinander, obwohl sie nur knapp 25 Kilometer voneinander entfernt leben. Daniel Lorenz ist nicht imstande, sein Doppelleben zu beenden, bis seine Ehefrau misstrauisch wird.

