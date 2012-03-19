Richter Alexander Hold
Folge 32: Bigamist
46 Min.Folge vom 19.03.2012Ab 12
Daniel Lorenz führt ein Doppelleben: Seit neun Jahren ist er mit seiner Jugendliebe Jaqueline Nowak zusammen. Sie haben eine gemeinsame Tochter, die achtjährige Marie. Parallel ist Daniel Lorenz seit sechs Jahren mit Susanne verheiratet, mit der er zwei Söhne hat. Beide Familien ahnen nichts voneinander, obwohl sie nur knapp 25 Kilometer voneinander entfernt leben. Daniel Lorenz ist nicht imstande, sein Doppelleben zu beenden, bis seine Ehefrau misstrauisch wird.
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1