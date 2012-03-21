Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Schuldenfalle

Staffel 11Folge 34vom 21.03.2012
Schuldenfalle

Richter Alexander Hold

Folge 34: Schuldenfalle

45 Min.Folge vom 21.03.2012Ab 12

Der Speditionskaufmann Oliver Reimann hat in seiner Firma einen ausgemusterten Laptop mitgehen lassen und bekommt dafür prompt die saftige Quittung: Der Familienvater wird entlassen und tut nun alles, diese Schmach vor seiner Familie zu verbergen. Seine Versuche, sich mithilfe eines Kumpels durch ein Gebrauchtwagengeschäft aus der Schuldenfalle zu befreien, enden im Desaster.

