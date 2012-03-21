Richter Alexander Hold
Folge 34: Schuldenfalle
45 Min.Folge vom 21.03.2012Ab 12
Der Speditionskaufmann Oliver Reimann hat in seiner Firma einen ausgemusterten Laptop mitgehen lassen und bekommt dafür prompt die saftige Quittung: Der Familienvater wird entlassen und tut nun alles, diese Schmach vor seiner Familie zu verbergen. Seine Versuche, sich mithilfe eines Kumpels durch ein Gebrauchtwagengeschäft aus der Schuldenfalle zu befreien, enden im Desaster.
