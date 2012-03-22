Richter Alexander Hold
Folge 35: Loverboy
45 Min.Folge vom 22.03.2012Ab 12
Die 16-jährige Realschülerin Kim Becker hat sich vor drei Monaten unsterblich in den gutaussehenden DJ Rico Ahrens (24) verliebt. Blind vor Liebe spürt Kim nicht, dass Rico sie nach und nach manipuliert. Kims Mutter, die alleinerziehende Anja Becker, ahnt lange Zeit absolut nichts - weder von Kims dubiosem Freund noch von ihren gefährlichen Jobs ...
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9, Season 9-12: SAT.1 & © Season 8-11: Sat.1 & © Season 7: Sat.1 Gold