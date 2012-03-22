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Richter Alexander Hold

Loverboy

Staffel 11Folge 35vom 22.03.2012
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Richter Alexander Hold

Folge 35: Loverboy

45 Min.Folge vom 22.03.2012Ab 12

Die 16-jährige Realschülerin Kim Becker hat sich vor drei Monaten unsterblich in den gutaussehenden DJ Rico Ahrens (24) verliebt. Blind vor Liebe spürt Kim nicht, dass Rico sie nach und nach manipuliert. Kims Mutter, die alleinerziehende Anja Becker, ahnt lange Zeit absolut nichts - weder von Kims dubiosem Freund noch von ihren gefährlichen Jobs ...

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