Richter Alexander Hold
Folge 36: Analphabetin
45 Min.Folge vom 23.03.2012Ab 12
Eigentlich scheint Laura Kosics Glück perfekt, seit sie vor einem Jahr mit Stefan Sander zusammengekommen ist. Doch als Stefan Laura einen Heiratsantrag macht, lehnt sie überraschend ab. Er ahnt nicht, dass Laura ein Geheimnis hat: Sie ist eine von vier Millionen Analphabeten in Deutschland und kann weder lesen noch schreiben. Sie hat Angst, dass Stefan sie wegen ihres Defizits fallen lässt und versucht krampfhaft, ihre Lebenslüge aufrechtzuerhalten.
