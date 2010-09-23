Richter Alexander Hold
Folge 124: Die Edding-Twins
46 Min.Folge vom 23.09.2010Ab 12
Haben sich Bastian und Sascha tatsächlich das ganze Gesicht mit schwarzen Filzmarkern angemalt, um bei einem Einbruch unerkannt zu bleiben? Angeblich wollten die beiden Schüler dadurch herausfinden, ob der Hausbesitzer Frank Wagner tatsächlich eine Affäre mit seinem hübschen Au-pair-Mädchen Monique hat, auf das Bastian steht ...
