Richter Alexander Hold
Folge 1379: Ich bin ein Arsch
45 Min.Ab 12
Lilo Schreiber ist die uneheliche Tochter des Fleisch- und Wurstfabrikanten Joachim Rösch. Seit dem Tod ihrer Mutter erhielt sie von ihrem Vater monatlich 600 Euro Unterhalt. Nachdem er infolge eines Unfalls einen Teil seines Gedächtnisses verloren hatte, erinnerte er sich nicht mehr an seine Tochter und bezahlte ihr keinen Unterhalt mehr. Drang Lilo daraufhin in den Betrieb ihres Vaters ein und schlug ihn mit einer Kalbshaxe bewusstlos, als er sie beim Stehlen überraschte?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1