Richter Alexander Hold

Das Bauernopfer

SAT.1Staffel 8Folge 1380
Das Bauernopfer

Richter Alexander Hold

Folge 1380: Das Bauernopfer

46 Min.Ab 12

Der Taxifahrer Max Rot soll in das Haus seines Arbeitgebers Hannes Buchschmidt eingebrochen sein, um dessen geerbten Schmuck zu stehlen. Hat ihn sein Chef dabei überrascht und deshalb erschossen? Aber auch der frühere Geschäftspartner von Hannes Buchschmidt hatte noch eine Rechnung mit ihm offen ...

