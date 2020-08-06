Richter Alexander Hold
Folge 1382: Ticket ins Jenseits
46 Min.Folge vom 06.08.2020Ab 12
Kirsten Berlen ist angeklagt, zusammen mit ihrem Ehemann Heiko dessen Tod vorgetäuscht zu haben, um die Lebensversicherungssumme von einer Million Euro zu kassieren. Es fehlt von ihm bis heute jede Spur. Wurde auch sie von ihrem Mann getäuscht und ist somit unschuldig?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
