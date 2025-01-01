Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der Gnadenhof

SAT.1Staffel 8Folge 1383
Der Gnadenhof

Richter Alexander Hold

Folge 1383: Der Gnadenhof

45 Min.Ab 12

Bianka Friedrich soll die Außenwände eines neuen Hotels kurz vor der Eröffnung mit Benzin überschüttet und angezündet haben. Wollte sie mit der Tat verhindern, dass sie ihren Gnadenhof für betagte und misshandelte Pferde, der sich auf dem Grundstück des Hotels befindet, schließen muss? Oder war es einer von ihren zahlreichen Verehrern, der ihr mit dieser Tat helfen wollte?

