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Richter Alexander Hold

Der Vogelmann

SAT.1Staffel 8Folge 1384vom 08.08.2020
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Folge 1384: Der Vogelmann

45 Min.Folge vom 08.08.2020Ab 12

Die Biologie-Studentin Kirsten Öding wird beschuldigt, den Vogelspezialisten Hanno Horn hinterrücks mit einem Brotmesser erstochen zu haben, weil er sich weigerte, ihr die von ihm erstellte Diplomarbeit auszuhändigen. Verlangte er als Gegenleistung sexuelle Gefälligkeiten?

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