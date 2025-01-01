Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Richter Alexander Hold

Die Kaffeefahrt-Abzocker

SAT.1Staffel 8Folge 1386
Joyn Plus
Die Kaffeefahrt-Abzocker

Die Kaffeefahrt-AbzockerJetzt ohne Werbung streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1386: Die Kaffeefahrt-Abzocker

45 Min.Ab 12

Günther Mielski fühlte sich von dem Reiseveranstalter Daniel Rosenberg betrogen, als er an einer seiner Kaffeefahrten aufs Oktoberfest teilnahm. Aufgrund der vielen leeren Versprechungen hat der Rentner schon während der Tagesreise für viel Streit gesorgt. Hat er sich auch der üblen Nachrede schuldig gemacht und Flugblätter mit einem Foto des Reiseveranstalters und einem beleidigenden Text an zahlreiche Plakatwände und Laternenpfähle geklebt?

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen