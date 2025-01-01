Richter Alexander Hold
Folge 1387: Der lachende Räuber
45 Min.Ab 12
Thomas Köhn, Angestellter einer Geldtransportfirma, soll seine Kollegin Ramona Gottwald auf dem Weg zurück in die Zentrale im Transporter betäubt haben und anschließend mit 7,9 Millionen Euro geflüchtet sein. Ramona Gottwald ist von der Schuld des Angeklagten überzeugt - doch wie kann sie sich so sicher sein, wo sie doch bewusstlos war? Oder stimmt es, dass der Angeklagte, wie er behauptet, von zwei Männern überwältigt und ins Ausland verschleppt wurde?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
