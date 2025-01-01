Die Wahrsagerin und der SchlägerJetzt ohne Werbung streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1388: Die Wahrsagerin und der Schläger
45 Min.Ab 12
Die angeklagte Wahrsagerin Regine Staab soll dem Mitangeklagten Erik Hemm den Auftrag gegeben haben, mit einem Baseballschläger bewaffnet in den Laden von Astrid Brückner zu stürmen, um diese einzuschüchtern. Astrid hegte wohl den Verdacht, dass ihr Ehemann sich ein großes Erbe erschleichen wollte. Und der Überfall sollte Astrid nun davon abhalten, sich von ihrem Mann zu trennen.
