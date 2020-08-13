Richter Alexander Hold
Folge 1391: Wahre Liebe wartet
46 Min.Folge vom 13.08.2020Ab 12
Die Fußballfreunde Malte Kaiser und Raphael Bergmann liegen im Clinch. Malte soll sauer auf Raphael sein, da er ihn auf seiner Position in der Fußballmannschaft ersetzt hat. Am selben Abend auf dem Heimweg wurde Raphael dann mit seinem Motorroller durch einen Wagen von der Straße gedrängt und erlitt schwere Verletzungen. Hat sich Malte an ihm rächen wollen und den Unfall provoziert? Hat er tatsächlich seinen ehemals besten Freund bewusstlos am Straßenrand liegenlassen?
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9, Season 9-12: SAT.1 & © Season 7: Sat.1 Gold & © Season 8-11: Sat.1