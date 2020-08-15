Richter Alexander Hold
Folge 1392: Nackte Verzweiflung
45 Min.Folge vom 15.08.2020Ab 12
Der impulsive Uwe Jensch hatte per Anwaltsbrief von der Scheidungsabsicht seiner Frau Jasmin erfahren. Hat er seiner Frau daraufhin aus Wut mit einem Hammer auf die Hand geschlagen und ihr vier Finger gebrochen? War er auch vorher schon gewalttätig in der Ehe? Seine Mutter behauptet jedoch, dass sie Jasmins Hände nach dem Streit noch unversehrt gesehen hat!
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1