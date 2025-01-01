Richter Alexander Hold
Folge 1394: Henriks verletztes Herz
45 Min.Ab 12
Henrik Novotny soll den Psychologen Dr. Uwe Lauer im Streit von dessen Balkon gestoßen haben. Für Henrik war klar, dass Dr. Lauer die Ehe seiner Eltern zerstörte, als er eine Affäre mit Henriks Mutter begann. War Dr. Lauer auch der Grund dafür, dass sich Henriks langjährige Freundin Tina von ihm trennte?
