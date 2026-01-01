Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1396
45 Min.Ab 12

Weil die Mopsliebhaberin Babette Lindemann ihren vermissten und schwangeren Mops "Goldi" bei der Mopszüchterin Rita Kerzner vermutet, soll sie bei ihr eingebrochen sein. Angeblich hat sie mehrfach mit dem Besen auf Rita eingeschlagen, als diese sie des Hauses verwies. Die Frage, wo die schwangere Mops-Dame "Goldi" abgeblieben ist, bleibt offen ...

