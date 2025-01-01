Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 8Folge 1397
Folge 1397: Hilferuf aus dem Kofferraum

45 Min.Ab 12

Der arbeitslose Thilo soll seinen Vater Lothar niedergeschlagen, ihm 50.000 Euro aus seiner Aktentasche gestohlen und ihn anschließend in den Kofferraum seines Wagens gesperrt haben. Wollte sich Thilo tatsächlich mit dem Geld nach Holland absetzen, um sich endgültig von seinem Vater und seiner Stiefmutter loszusagen, mit der er überhaupt nicht klar kam? Und wo befindet sich das Geld jetzt?

