Folge 1398: Auf gute Nachbarschaft/Kopflos
45 Min.Ab 12
1. Fall: Der Angeklagte Boris soll in die Doppelhaushälfte seiner Nachbarn Wolfgang und Renate eingebrochen sein, um die Stereoanlage auszuschalten, die schon die halbe Nacht extrem lautes Hundgebell abspielte. Schlug er daraufhin mit einem Kosmetikkoffer Wolfgang nieder, als dieser überraschend nach Hause kam? 2. Fall: Der in der Schule oft gehänselte 14-jährige Simon soll einer Holzfigur des Kunstschreiners Hans-Jörg den Kopf abgesägt haben.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1