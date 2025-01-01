Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Richter Alexander Hold

Vanillealbtraum

SAT.1Staffel 8Folge 1399
Joyn Plus
Vanillealbtraum

VanillealbtraumJetzt ohne Werbung streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1399: Vanillealbtraum

45 Min.Ab 12

Die angeklagte Polin Jolanta arbeitete als Pflegekraft im Haus des bettlägerigen Walter. Hat sie ihn mit einer Vanillecreme vergiftet, um an sein Geld zu kommen und der Tyrannei ein Ende zu setzen? Schließlich wurden das vermisste Geld und eine leere Schlaftabletten-Packung in Jolantas Handtasche gefunden...

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen