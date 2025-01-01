Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eingeschneit

SAT.1Staffel 8Folge 1401
Folge 1401: Eingeschneit

45 Min.Ab 12

Das 19-jährige Model Kim soll die Nerven verloren haben, als die Berghütte, auf der sie das Wochenende gemeinsam mit Bekannten verbrachte, unter einer Schneelawine begraben wurde. Schlug die Angeklagte in ihrer Panik auf ihren Bekannten Moritz wirklich so heftig ein, dass dieser unglücklich stürzte und dabei ums Leben kam, weil sie ihm die Schuld an der ausweglosen Lage gab? Oder deckt die Clique den wahren Täter?

SAT.1
