Richter Alexander Hold
Folge 1401: Eingeschneit
45 Min.Ab 12
Das 19-jährige Model Kim soll die Nerven verloren haben, als die Berghütte, auf der sie das Wochenende gemeinsam mit Bekannten verbrachte, unter einer Schneelawine begraben wurde. Schlug die Angeklagte in ihrer Panik auf ihren Bekannten Moritz wirklich so heftig ein, dass dieser unglücklich stürzte und dabei ums Leben kam, weil sie ihm die Schuld an der ausweglosen Lage gab? Oder deckt die Clique den wahren Täter?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1