Richter Alexander Hold

Die tote Keksfabrikantin

SAT.1Staffel 8Folge 1402
Die tote Keksfabrikantin

Richter Alexander Hold

Folge 1402: Die tote Keksfabrikantin

45 Min.Ab 12

Der Angeklagte Leonard Streiter soll eine Affäre mit der reichen Keksfabrikantin Anna angefangen haben, um an Geld für die Behandlung seiner MS-kranken Frau zu kommen. Seine Frau gab er dabei als seine schwerkranke Schwester aus. Musste Anna sterben, weil sie hinter Leonards Geheimnis kam und ihm dann die Zahlung der von Leonard dringend benötigten 35.000 Euro verweigerte?

