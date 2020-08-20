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Richter Alexander Hold

Im Dunkeln

SAT.1Staffel 8Folge 1404vom 20.08.2020
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Folge 1404: Im Dunkeln

45 Min.Folge vom 20.08.2020Ab 12

Der durch einen Autounfall erblindete Angeklagte Marius Deter soll seinen Freund Sven erdrosselt haben. Gestand Sven seinem Freund seine Schuld an dem Autounfall, bei dem auch Marius' damalige Freundin ums Leben kam? Oder stecken eine weitere Person und ein Auftragskiller hinter der Gewalttat?

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