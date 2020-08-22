Der Mann meiner CousineJetzt ohne Werbung streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1407: Der Mann meiner Cousine
45 Min.Folge vom 22.08.2020Ab 12
Gärtnereibesitzer Frank Mühe soll seine Ehefrau Kerstin erstickt haben. War das Ganze eine Eifersuchtstat, weil Frank herausgefunden hatte, dass seine Frau ein Verhältnis mit dem Mann ihrer Cousine Diana hatte? Und was führt der von Diana gehasste Gunnar im Schilde? Er ist offenkundig hinter dem Vermögen der reichen Tante her. Versucht er die Erben nacheinander auszuschalten, wie Diana behauptet?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
