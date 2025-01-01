Richter Alexander Hold
Folge 1408: Bushaltestelle neue Heide
45 Min.Ab 12
Der Clubbesitzer Benjamin Weller soll seine ehemalige Lebensgefährtin Jasmin mit einer Geldkassette, die Jasmin kurz zuvor aus seinem Club entwendet haben soll, geschlagen und schwer verletzt haben. Benjamin weiß jedoch angeblich nichts von einer Geldkassette, in der sich 30.000 Euro befinden sollen. Behauptet er das nur, um seine Schulden, für die Jasmin bei der Bank gebürgt hat, nicht zurückzahlen zu müssen?
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1