Die tote Frau im Ehebett
Richter Alexander Hold
Folge 1409: Die tote Frau im Ehebett
45 Min.Folge vom 23.08.2020Ab 12
Der Ex-Polizist und alkoholkranke Günther Amberger soll seine Frau erstochen haben, als sie ihn verlassen wollte. Hatte sie wirklich ein Verhältnis mit einem anderen Mann? Günther behauptet, dass der anonyme Anrufer, der die Polizei über den Mord informiert hat, der wahre Täter sein muss...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1