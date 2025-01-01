Richter Alexander Hold
Folge 1410: Hitstop
45 Min.Ab 12
Der Kfz-Auszubildende Paul Mahler soll seinem Kollegen Timo mit einem Schraubenschlüssel ins Gesicht geschlagen und ihn dabei verletzt haben. Wollte Paul sich für die blöden Sprüche und Demütigungen von Timo über Pauls Gewicht rächen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1