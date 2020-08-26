Richter Alexander Hold
Folge 1411: Das Heim muss weg
45 Min.Folge vom 26.08.2020Ab 12
Die 17-jährige Heimbewohnerin Annika soll den schlecht laufenden Kiosk von Marcus in Brand gesteckt haben. Wollte sie sich an Marcus rächen, weil er sie nicht ausstehen konnte? Wusste Annika wirklich nicht, dass sich im Keller des Kiosks ihr Angebeteter mit einer Freundin bei einem Schäferstündchen vergnügte?
Copyrights:© SAT.1