Richter Alexander Hold
Folge 1414: Falsch investiert
45 Min.Ab 12
Fred Suttner verlor aufgrund riskanter Aktienoptionsgeschäfte einen Großteil seiner Ersparnisse. Gab er seinem Freund Achim die Schuld dafür und stieß ihn deshalb von einer Brücke in den Tod? Oder hat Clara ihren Mann getötet, als sie erfuhr, dass er ein Kind mit einer anderen Frau hat und sie deshalb verlassen will? Schließlich wünscht sie sich schon lange Kinder ...
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1