Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der Prinz von Dixiland

SAT.1Staffel 8Folge 1418
Der Prinz von Dixiland

Der Prinz von DixilandJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1418: Der Prinz von Dixiland

45 Min.Ab 12

Markus Schmitz soll seinen Nachbarn Horst auf dessen Grundstück mit einem Stück Abwasserrohr niedergeschlagen haben. Wurde er aus Rache zum Täter? Schließlich kann er seit nunmehr einem Jahr seine Toilette nicht benutzen, weil Horst die Verlegung der Abwasserrohre sabotiert ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen