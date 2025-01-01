Richter Alexander Hold
Folge 1424: Omas Schuhkarton
45 Min.Ab 12
Internatsschüler Jacob soll Ulf, dem Stiefvater seiner Freundin Rebecca, gewaltsam einen Schuhkarton mit 20.000 Euro Inhalt abgenommen haben. Jacob jedoch streitet die Tat ab - aber warum konnte er plötzlich seine hohen Schulden bei einem Mitschüler begleichen?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1