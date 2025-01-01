Richter Alexander Hold
Folge 1425: Liebesbriefe an Klaas
45 Min.Ab 12
Die Außenseiterin Esther ist ihrem Mitschüler Oliver mit dem Auto über seine ausgestreckten Beine gefahren. Hat sie ihn absichtlich verletzt, weil sie herausgefunden hatte, dass er in Wahrheit hinter ihrer unbekannten Chatliebe steckt und sie nur demütigen wollte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
