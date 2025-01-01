Richter Alexander Hold
Folge 1428: Vatergefühle
45 Min.Ab 12
Fabian wird beschuldigt, vor der Wohnungstür von Agnes, der Mutter seiner Ex-Freundin Josefine, absichtlich einen Draht gespannt zu haben, damit Agnes stolpert und sich schlimme Verletzungen zuzieht. Wollte er mit der Tat verhindern, dass Josefine, mit der er eine gemeinsame Tochter hat, zu ihrem neuen Freund nach Schweden auswandert?
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1