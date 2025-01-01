Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Für immer Kind

SAT.1Staffel 8Folge 1429
Für immer Kind

Für immer KindJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1429: Für immer Kind

45 Min.Ab 12

Der Angeklagte Simon soll aus Eifersucht seinen Nebenbuhler Johannes mit einem Hirschgeweih niedergeschlagen haben. Aber gab es überhaupt einen Grund, auf dieses Muttersöhnchen eifersüchtig zu sein? Oder wurde Johannes von Karl verletzt, dem neuen Lebensgefährten seiner Mutter? Schließlich lebt der 29-jährige Sohn noch immer im Hotel Mama und lässt sich von seiner Mutter von vorn bis hinten bedienen. Hat Karl die Nerven verloren?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen