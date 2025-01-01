Richter Alexander Hold
Folge 1431: Rückfällig?
45 Min.Ab 12
Der wegen Mordes vorbestrafte Sven Reger soll seine Chefin Karen niedergeschlagen und dann in den Kofferraum ihres Autos gelegt haben, um es dann im Hafenbecken zu versenken. Hat ihn Karen beim Schmuggeln erwischt und wollte ihn deswegen bei der Polizei anzeigen? Die Tat ähnelt extrem einem Mord, wegen dem Sven bereits im Gefängnis saß ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1