Der falsche Weg

SAT.1Staffel 8Folge 1435
Folge 1435: Der falsche Weg

45 Min.Ab 12

Der Schüler Bastian soll bei Alexander, dem damaligen Freund seiner Tante, eingebrochen sein, Designer-T-Shirts gestohlen und Alexander niedergeschlagen haben, als dieser ihn bei der Tat überraschte. Überließ Bastian die Beute wirklich einem Mitschüler zum Verkauf, um bei dessen Clique anerkannt zu werden?

SAT.1
