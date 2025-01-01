Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 8Folge 1438
Folge 1438: Mord in der Dunkelkammer

45 Min.Ab 12

Der Fotograf Dennis Leitner soll seinen Angestellten Mirco in der Dunkelkammer seines Fotogeschäfts getötet haben. Wurde Dennis von Mirco erpresst? Oder hat die polnische Mitarbeiterin ihren Bruder auf das Opfer gehetzt, weil Mirco nicht bereit war, Unterhalt für ein Kind zu zahlen?

