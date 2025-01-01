Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1439
45 Min.Ab 12

Die Hartz IV-Empfängerin Gudrun hat ein intimes Verhältnis mit dem 18 Jahre jüngeren Joachim, dem Sohn ihrer Bekannten Wilma. Weil diese gegen die Beziehung ist, kommt es zu ständigen Streitereien zwischen den beiden Frauen. Eskalierte die Situation nach einem Streit im Supermarkt - stieß die Angeklagte die Mutter ihres Freundes mit einem Einkaufswagen eine Steintreppe hinunter?

SAT.1
