Richter Alexander Hold
Folge 1445: Doppelt hält besser
45 Min.Ab 12
Lara Fürst hatte erfahren, dass ihr Ehemann David seit zehn Jahren ein Doppelleben mit einer zweiten Familie führt. Versuchte sie ihn daraufhin auf einer Betriebsfeier mit Pflanzengift zu töten? Geschah dies aus der Angst heraus, ihren Mann an ihre Konkurrentin Annett zu verlieren?
