Richter Alexander Hold
Folge 1449: Das rote Haar
45 Min.Ab 12
Henning Boll erbeutete vor sieben Jahren zusammen mit Kai Lampert bei einem bewaffneten Banküberfall 100.000 Euro. Während der Angeklagte mit dem Geld fliehen konnte, wurde sein Komplize Kai gefasst und zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Kai suchte nach seiner Entlassung Henning auf und verlangte den Anteil seiner damaligen Beute. Erschoss der Angeklagte Kai bei der Geldübergabe?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1